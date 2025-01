Jak pisaliśmy w naTemat, serial "Wzgórze psów" opowiada historię Mikołaja Głowackiego, uznanego pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dnia dzisiejszego. W podróży towarzyszy mu żona Justyna, dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce.