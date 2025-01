Syn Braciaka o procedurze zmiany płci. Musiał pozwać rodziców

Sytuacja zmusiła Braciaka do pozwania rodziców. – Ja do moich rodziców nic nie mam. Gdyby procedura tak nie wyglądała w Polsce, to bym ich nie pozywał, bo nie mam o co. Ale praktyka sądownicza jest taka, że należy kogoś pozwać.(...) To jest pozew o ustalenie płci. Tak to się nazywa. Ale o co ja pozywam moich rodziców, to nie mam jasności – przyznał.