Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli razem przez siedem lat, mają dwie córki. Na początku października w mediach pojawiła się wiadomość o ich rozstaniu, co wywołało sporą sensację w polskim show-biznesie.

Miesiąc później tancerka znana jako Bożenka z "Klanu" była gościnią w programie Kuby Wojewódzkiego , w którym stwierdziła, że "bardzo niedojrzałe byłoby takie podejście, że wina jest po jednej stronie" i do "tanga trzeba dwojga". Pela nie pozostał jej dłużny i udzielił wywiadu "Dzień dobry TVN" , w którym wyjawił, że nie spodziewał się rozstania.

– Ona wychodząc z programu (drugiego sezonu "Królowej przetrwania" – red.) wysłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, jak wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. A dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec. [...] Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prawdziwy powód – mówił ze łzami w oczach Maciej Pela, który podkreślał również, że "nie porzucił rodziny" , a rozwód nie był jego inicjatywą .

Z tego powodu sympatia publiki przechyla się obecnie w stronę Peli, który po latach spędzonych na wychowaniu córek i prowadzeniu domu skoncentrował się na swojej działalności tanecznej. Zrobił się również aktywny na Instagramie, na którym obserwuje go ponad 112 tysięcy osób. Czasami wbija również szpilę byłej ukochanej.

Agnieszka Kaczorowska o małżeństwie z Maciejem Pelą. Dosadne słowa tancerki

Najwidoczniej Agnieszka Kaczorowska jest tego świadoma. Tancerka i influencerka wystąpiła w najnowszym odcinku podcastu Magdy Gessler "Magda gotuje Internet", w którym opowiedziała między innymi o rozstaniu. Wyjawiła, że "dużo pracuje nad sobą od roku" i czuła, że "nie do końca jest szczęśliwa". – No nie działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem – stwierdziła.

Z jej słów wynika również, że w swoim związku czuła się "lokomotywą". – Ja jestem taką osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. Nie lubię stać w miejscu. Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski. Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą – podkreśliła.

Kaczorowska odniosła się również do publicznych przepychanek ze swoim (jeszcze) mężem w sieci. – To, że pojawiły się inne zdania w mediach... Ja nie jestem inicjatorką tej sytuacji. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej historii, bo to powinno zostać pomiędzy nami – zaznaczyła.