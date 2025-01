Wszystkie wersje Nawrockiego

Potem kluczył. Mówił, że przecież apartament był na jego nazwisko zarezerwowany. A to nie znaczy, że tam mieszkał. Następnie przekonywał, że apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju. Stwierdził nawet, że apartament wykorzystywał "do prowadzenia dynamicznej polityki międzynarodowej". Stało się to już bazą wielu żartów i memów.