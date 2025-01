Jednak obecność figur w przestrzeni ma dla wielu ludzi głęboki sens – przypominają one o wartościach duchowych, inspirują do refleksji, a także stają się miejscem integracji społecznej. Teraz do tej tradycji dołączy kolejny, jeszcze większy mierzący prawie 56 metrów – pomnik Matki Boskiej, który powstanie w Konotopiu, koło Torunia, dzięki funduszom polskiego miliardera.