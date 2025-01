Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta , wydaje się co chwila wpadać w tarapaty już nie tylko przez swoje wypowiedzi, ale i również przez swoje czyny, które niedawno dzięki dziennikarskiemu śledztwu ujrzały światło dzienne.

Tym razem jednak sprawa jest poważniejsza, bo do gry włącza się prokuratura, która zamierza sprawdzić doniesienia medialne dotyczące przekroczenia uprawnień przez kandydata PiS za czasów gdy zajmował stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Prokuratura zbada sprawę Nawrockiego i apartamentów

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wydała komunikat, w którym zapowiedziała, że zamierza podjąć czynności sprawdzające dotyczące tzw. afery apartamentowej. Chodzi o korzystanie przez Karola Nawrockiego z apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej w latach 2018-2021. Śledczy sprawdzą, czy doszło do nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Kandydat PiS na prezydenta broni się przed zarzutami

Karol Nawrocki zaprzecza, jakoby mieszkał w apartamencie przez ponad 200 dni. Twierdzi, że służył on do spotkań służbowych. Jego zdaniem wynajem powierzchni służył do rozwijania "dynamicznej polityki międzynarodowej".