Kaczyński unika odpowiedzi ws. Nawrockiego i apartamentu

Kaczyński stwierdził też, że "rzeczywiście to on był promotorem powołania Nawrockiego na stanowisko szefa IPN". – Nie znając go osobiście, bo nigdy go nie widziałem, wiedziałem o jego skutecznym działaniu w Muzeum II Wojny Światowej. Potem jeszcze parę razy się widzieliśmy, kiedy był szefem IPN-u, ale naprawdę niewiele razy – przekazał.