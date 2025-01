Nowe serum korygujące do twarzy w Action może być hitem. Kosztuje niecałe 9 zł

Serum ogólnie służy do pielęgnacji i poprawiania wyglądu skóry twarzy. To z Action jest podzielone na 3 specjalizacje, które mogą "podreperować" różne niedoskonałości. Wszystkie są w formie żelu:

serum neutralizujące niebieskie tony i cienie pod oczami z dodatkiem kofeiny (żółte opakowanie) serum neutralizujące żółte odcienie skóry z niacynamidem (różowe opakowanie) serum neutralizujące zaczerwienioną skórę (krostki, naczynka) z ekstraktem z kasztanowca (zielone opakowanie)

Czy to rzeczywiście działa? "Właśnie testuję zielony, fajnie się sprawdza na zaczerwienienia i daje troszkę glow" – napisała jedna z internautek pod filmikiem. To dopiero nowość, więc na więcej opinii trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jego cena skłania do przetestowania do przetestowania na nomen omen własnej skórze.