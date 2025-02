Horst Köhler był 9. prezydentem RFN. Urząd sprawował w latach 2004-2010. Köhler urodził się w 1943 roku w Skierbieszowie pod Zamościem. Był to oczywiście czas okupacji. Co ciekawe, jego rodzice byli tzw. Niemcami besarabskimi, pochodzili z Rumunii. W 1940 roku przesiedlono ich do Niemiec, potem wysłano na wschód. Tak znaleźli się pod Zamościem.