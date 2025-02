Kampania prezydencka z każdym dniem nabiera tempa, a do wyborów pozostały niespełna cztery miesiące. Zgodnie z decyzją wydaną przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odbędą się one 18 maja 2025 roku. Do tej pory rywalizacja wydawała się niezwykle wyrównana, a główne partie polityczne wraz z czołowymi kandydatami wciąż zaciekle walczą o każdy punkt procentowy u wyborców.