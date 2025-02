Nowe zasady 800 plus. Te rodziny nie otrzymają świadczenia. Fot. Damian Klamka/East News

Reklama.

Program 800 plus to jedno z kluczowych świadczeń społecznych w Polsce, które od lat wspiera budżety domowe rodzin wychowujących dzieci. Jest on kontynuacją wcześniejszego programu 500 plus, który wprowadzono w 2016 roku w celu poprawy sytuacji materialnej rodzin i ograniczenia ubóstwa wśród dzieci.

Zwiększenie świadczenia do 800 zł miało na celu przeciwdziałanie skutkom inflacji i dalsze wsparcie rodzin. Mimo iż program pozostaje w mocy, od września 2024 roku wprowadzono istotne zmiany, które z powodu nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 roku – sprawią, że wiele rodzin straci prawo do otrzymania comiesięcznej wypłaty.

Reklama.

Choć nowe przepisy dotyczą głównie dzieci z Ukrainy, to pojawiły się zmiany, które obejmują również polskich beneficjentów programu.

Zmiany w 800 plus. Te rodziny nie otrzymają świadczenia

Od 1 września 2024 roku świadczenie 800 plus przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w polskich szkołach. Z tego powodu około 20 tysięcy ukraińskich dzieci, które nie podjęły nauki w Polsce, straciło prawo do tego wsparcia. Wraz z tym wymogiem ich rodzice utracili również możliwość otrzymywania 300 plus w ramach programu Dobry Start.

Ponadto w przepisach wprowadzono zasady, których nie było wcześniej – że świadczenie nie przysługuje w sytuacjach, gdy:

Reklama.

nieletni zawrze związek małżeński, dziecko obecnie przebywa lub zostało skierowane do instytucji zapewniającej pełne, nieodpłatne utrzymanie (np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, rodzina zastępcza, zakład poprawczy czy areszt), dziecko posiada własne dziecko i pobiera na nie świadczenie wychowawcze.

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapewniła, że program będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach. Rząd nie planuje kolejnych zmian w zasadach wypłaty 800 plus.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu rodziny. Aby uniknąć przerwy w wypłatach, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2025 roku – wówczas ZUS zagwarantuje wypłatę środków do 30 czerwca 2025 roku.

Reklama.

Osoby, które korzystały z programu wcześniej, mogą skorzystać z ułatwionej procedury. Aplikacja mZUS umożliwia automatyczne wypełnienie wniosku na podstawie wcześniej podanych danych, co przyspiesza cały proces. Przed wysłaniem dokumentu rodzice mają możliwość jego edycji, aby uwzględnić ewentualne zmiany w sytuacji rodzinnej.

Według danych ZUS, w 2024 roku wpłynęło ponad 5,1 mln wniosków obejmujących prawie 8 mln dzieci. Rok wcześniej liczby te były nieco wyższe, co może wskazywać na stopniowy spadek liczby beneficjentów programu.

: