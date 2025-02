Areszt dla Ziobry. Bodnar zabrał głos

– My nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegasus. Dlatego zawnioskujemy do Sądu Okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie po to, żeby móc go przesłuchać – podkreśliła Magdalena Sroka.

W poniedziałek ws. tego wniosku głos zabrał szef MS. – Jeszcze fizycznie go nie dostałem (wniosku o areszt dot. Ziobry-red.), ale oczywiście jak dostanę, to podpiszę i skieruję do Sejmu, do marszałka Sejmu, ponieważ do niego należ teraz przeprowadzenie całej procedury uchylenia immunitetu. Potem znowu to musi trafić do sądu i sąd musi podjąć decyzję – wyjaśnił Adam Bodnar w "Kropce nad i" TVN24.