Prof. Dudek skomentował kampanię Karola Nawrockiego. Określił, że jego "strategia jest samobójcza". Fot. Mateusz Birecki/East News

W poniedziałek prof. Dudek był gościem programu "Punkt widzenia Szubartowicza" na antenie Polsat News. W trakcie rozmowy poruszono temat Karola Nawrockiego i jego kampanii wyborczej. Ekspert nie szczędził krytyki, zwracając uwagę na kwestie, które mogą zaszkodzić prezesowi IPN.

– Cała kampania Karola Nawrockiego prowadzona jest, żeby pozyskać twardy, prawicowy elektorat. (...) Ja uważam, że to strategia samobójcza, ale ewidentnie taką realizuje, patrząc choćby na wypowiedzi w sprawie Ukrainy czy praw kobiet – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że Nawrocki "ze swoją ultrakonserwatywną, nacjonalistyczną narracją nie będzie atrakcyjny dla młodych wyborców". Odniósł się również do jego kontrkandydata, Rafała Trzaskowskiego, podkreślając, że ten, by nie tracić poparcia, musi wyraźnie zaznaczyć swoją "odrębność od rządu".

Profesor Dudek nawiązał także do swojego sporu z Karolem Nawrockim. Podkreślił, że jest gotów na merytoryczną rozmowę z prezesem IPN.

– Sformułowałem publiczne zaproszenie do prezesa Nawrockiego, konkretyzując, o czym głownie chciałbym rozmawiać, bo rzeczywiście uważam, że jego główną legitymacją jest prezesura w IPN. To jest jego największe osiągnięcie życiowe i powinien mieć odwagę móc o tym publicznie dyskutować – powiedział prof. Dudek, dodając, że byłaby to "bardzo ciekawa dyskusja".

Jego zdaniem, kandydat PiS ma w tej w sytuacji dwa wyjścia, a jedno z nich zakłada, że się z nim skonfrontuje.

– Trochę mnie dziwi, że on będąc prezesem IPN od kilku lat, tak się boi dyskusji ze mną, gdzie ja od lat już nie pracuję, a zarazem chce zostać prezydentem RP, gdzie wyzwania będą nieporównanie większe niż dyskusja ze mną. I on się tego obawia. Moim zdaniem to nie najlepiej świadczy o jego cechach osobowościowych – przekazał.

Konflikt prof. Dudka z Karolem Nawrockim. O co poszło?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, politolog Antoni Dudek był gościem podcastu "Kultury Liberalnej" w cyklu "Prawo do niuansu". W trakcie rozmowy odniósł się do Karola Nawrockiego,

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – powiedział.

Prof. Dudek niedawno ponownie zabrał głos w sprawie prezesa IPN, odnosząc się do kontrowersji związanej z korzystaniem przez niego z luksusowego apartamentu w kompleksie hotelowym Muzeum II Wojny Światowej.

