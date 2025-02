Tęczowy połysk na wędlinie nie oznacza, że mięso jest zepsute. Wyjaśnienie jest inne

Każdy z nas widział "metaliczny" połysk na wędlinie. Nie pojawia się zawsze, ale czasem mięso potrafi mienić się wszystkimi kolorami tęczy i przez to przypominać plamę benzyny rozlaną w kałuży. To jednak nie zasługa "chemii" pakowanej do środka, ale zupełnie naturalne zjawisko. Dlaczego tak się dzieje i co w takim razie świadczy o zepsuciu mięsa?