Każda z nas jest inna i poszukuje różnych stylizacji. Idealny strój na walentynkową randkę, to przede wszystkim taki, który będzie dopasowany do twojego stylu, podkreśli atutu i w którym będziesz czuła się swobodnie. Nie ważne czy wybierzesz bardziej dopasowaną koronkową sukienkę, czy może oversizową marynarkę – stylizacja na wieczór we dwoje powinna dodać ci pewności siebie.

Randkowe inspiracje spośród marek dostępnych na SHEIN? Najciekawsze propozycje na ramantyczny wieczór znajdziesz w ofercie SHEIN BAE i MAIJA. Jeśli dobrze czujesz się w odważniejszych krojach podkreślających kobiece atuty, warto przyjrzeć się kolecji BAE. Z kolei MAIJA, to synonim subtelnej elegancji – delikatne koronki, romantyczne detale i klasyczne dodatki. Niezależnie od preferencji na SHEIN znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by Twój wybranek zaniemówił z wrażenia.

Czerwona elegancja na kolację w restauracji

Czerwień to bezapelacyjnie kolor namiętności – dlatego jest świetnym wyborem na walentynkową randkę w restauracji. Monochromatyczny look w tym odcieniu nie tylko podkreśli Twój ognisty temperament, ale także skutecznie przykuje jego spojrzenie. Jeśli chcesz lśnić tego wieczoru z nutą seksapilu, postaw na zjawiskową sukienkę z kolekcji SHEIN MAIJA podkreślającą kształty. Do tego klasyczne szpilki, subtelna biżuteria… voilà! Stworzyłaś stylizację, która łączy elegancję i kokieterię. Bez wątpienia oczarujesz swoją drugą połówkę.

Koronki to recepta na zmysłową domówkę

Jeśli w tym roku planujesz walentynki w domowym zaciszu, nie oznacza to, że musisz rezygnować z oszałamiającej stylizacji. Wręcz przeciwnie! Domowa atmosfera pozwala na eksperymentowanie ze zmysłowymi tkaninami i z delikatnymi detalami. Koronka to zawsze dobry wybór, jeśli chcesz poczuć się nieco bardziej uwodzicielsko. Marka BAE wie, jak podkręcić walentynkowy look! Ta koronkowa sukienka to połączenie subtelnego uroku i zmysłowości.. Dodaj do tego błyszczącą biżuterię i eleganckie kapcie na obcasie (bo kto powiedział, że wygoda nie może iść w parze ze stylem?). Dzięki temu będziesz emanować pewnością siebie w szykownym i bardzo kobiecym wydaniu.

Kokardki, czyli dziewczęcy urok na randkę w teatrze

Randka w teatrze, na koncercie lub w kinie, to idealna okazja, by pomyśleć o eleganckiej sukience. W tym sezonie popularnym trendem w elegnackich stylizacjach są kokardki w wersji 3D, wplecione we włosy lub jako dekoracyjny akcent na ubraniach. To motyw szczególnie pasujący do kobiet o dziewczęcej urodzie. W kolekcji SHEIN BAE znajdziesz dodającą wdzięku sukienkę z kokardkowym akcentem. Zestaw ją z klasycznymi czółenkami i małą torebką na łańcuszku i jesteś gotowa, by podbić serce swojego wybranka.

Casualowa elegancja na romantyczny spacer

Nie każda randka musi oznaczać wieczorową kreację – czasem wystarczy dobrze skrojony casualowy strój, który połączy styl i wygodę. Spacer po mieście, odkrywanie urokliwych kawiarenek czy sesja zdjęciowa na tle walentynkowych, miejskich dekoracji to idealna okazja, by wybrać ponadczasową klasykę. W kolekcji MAIJA znajdziesz stylowy komplet z oversizową marynarką, który można zestawić z dopasowanym topem i eleganckimi botkami. Taki look to strzał w dziesiątkę dla kobiet, które chcą zachwycać stylem, czuć się swobodnie i z uśmiechem pełnym miłości podbijać miasto – od porannej kawy, aż po romantyczny spacer po parku przy blasku gwiazd.

Bądź na bieżąco

Nie przegap walentynkowych nowości od SHEIN BAE i MAIJA. Dzięki aplikacji SHEIN możesz śledzić te marki i być na bieżąco z najnowszymi trendami. Wystarczy że wyszukasz nazwę ulubionej kolekcji na stronie WWW lub w apce i klikniesz „follow”.

Z okazji walentynek SHEIN przygotował dla wszystkich zakochanych w modzie coś wyjątkowego – 15% rabatu na produkty SHEIN oraz marek własnych. Jeśli spodobały ci się propozycje stylizacji od BAE lub MAIJA wpisz „WALENTYNKI15” przy składaniu zamówienia w aplikacji lub na stronie internetowej, by sprawić sobie prezent i celebrować ten dzień w najlepszym stylu. Promocja obowiązuje od 07.02.2025 do 31.03.2025 i nie łączy się z innymi rabatami.

Zakupy na ostatnią chwilę? Nic prostszego. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja stylizacja dotrze na czas, sprawdź ofertę SHEIN z szybką dostawą w ciągu 4 dni roboczych. Więcej modowych inspiracji i pomysłów na romantyczne stylizacje znajdziesz na shein.com.

O SHEIN

SHEIN to globalna platforma marketplace, dzięki której moda staje się dostępna dla każdego. Marka oferuje szeroki wybór ubrań, akcesoriów i produktów lifestyle’owych zgodnych z najnowszymi trendami. Dzięki współpracy z globalną siecią dostawców i innowacyjnemu modelowi produkcji on-demand, SHEIN nieustannie łączy produkcję z dbałością o zrównoważony rozwój. W 2024 roku SHEIN zrewolucjonizował produkcję jeansów, wprowadzając technologię Cool Transfer Denim Printing. Ten nowoczesny proces pozwolił zmniejszyć zużycie wody o 70,5% i całkowicie wyeliminować szkodliwe chemikalia przy produkcji jeansu, czyniąc ten materiał bardziej przyjaznym dla środowiska. SHEIN stale poszukuje nowych sposobów, aby łączyć modę, innowacje i odpowiedzialność. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.sheingroup.com.