Wołał „Allahu akbar”

Nie ma dowodów, by podejrzany był członkiem organizacji islamistycznej – mówiła Tilmann, zaznaczając jednocześnie, że to dopiero wstępna faza śledztwa. Od czasu do czasu publikował posty z odniesieniami religijnymi. Był bardzo religijny i wyrażał to również na zewnątrz. Po popełnieniu przestępstwa modlił się i wołał „Allahu akbar” (Bóg jest wielki).