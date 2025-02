Nowy sondaż polityczny. Sławomir Mentzen depcze po piętach Karolowi Nawrockiemu. Fot. Damian Radziak/REPORTER/East News; Fot. Witold Spisz/REPORTER/East News

Kampania wyborcza nabiera tempa. Kandydaci intensyfikują swoje działania, by przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców. Sytuacja na szczycie jest stabilna – Rafał Trzaskowski pozostaje bezkonkurencyjny.

Jednak na prawicy walka o czołową pozycję nabiera rumieńców. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki, który jeszcze niedawno wydawał się głównym rywalem Rafała Trzaskowskiego, odczuwa coraz większą presję ze strony kandydata Konfederacji – Sławomira Mentzena, który zwiększa swoje poparcie.

Czyżby szykowała nam się zmiana na pozycji głównego kontrkandydata Koalicji Obywatelskiej?

Wybory 2025. Rosnące poparcie dla Mentzena

Największy wzrost w najnowszym sondażu politycznym zanotował właśnie Sławomir Mentzen. W porównaniu do poprzedniego badania jego poparcie wzrosło o 3,6 p.p. Od grudnia zyskał łącznie 6,1 p.p. i coraz śmielej rywalizuje o drugą pozycję. W styczniu miał 13,2 proc., a teraz osiągnął już 16,8 proc. To oznacza, że jego szanse na wejście do drugiej tury wyborów rosną.

Rafał Trzaskowski może być spokojny – wciąż pozostaje liderem sondażu. Jego poparcie wzrosło do 30,9 proc., co oznacza wzrost o 1,1 p.p. Karol Nawrocki zanotował niewielki spadek – obecnie może liczyć na 21,7 proc. głosów. To oznacza, że jego przewaga nad Mentzenem to zaledwie 4,9 pkt procentowego.

Jeśli dojdzie do drugiej tury, sondaż przewiduje zwycięstwo Trzaskowskiego nad Nawrockim stosunkiem 50,6 proc. do 37,3 proc. głosów.

Inni kandydaci na prezydenta i problemy Hołowni

Pozostali kandydaci nie odnotowali większych wzrostów poparcia. Szymon Hołownia wspólny kandydat Polski 2050 i PSL może mieć powody do zmartwień – jego wynik spadł do 4,7 proc., co stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość w liczeniu się w wyścigu o prezydencki fotel.

Marek Jakubiak uzyskał 2,8 proc., Magdalena Biejat 2,1 proc., a Adrian Zandberg 2,0 proc. Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. głosów.

