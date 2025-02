Nowy sposób na naciąganie turystów w Egipcie. Robią to przez aplikację Fot. 123RF

Zimowe wakacje w Egipcie kuszą z kilku powodów. All inclusive jest tam dość tanie, bo tygodniowy urlop zarezerwujecie za ok. 2-2,5 tys. zł, a na miejscu czeka na was słońce i temperatura przekraczająca 20 st. C. W tym wszystkim trzeba jednak uważać przede wszystkim na naciągaczy. Na turystach chcą jak najwięcej zarobić handlarze, ale i kierowcy Ubera, którzy znaleźli właśnie nowy sposób na dodatkowy zarobek.

Polak pojechał na all inclusive do Egiptu. Opowiedział, jak chcieli go oszukać

Na all inclusive w lutym poleciał Norbert, który o swojej przygodzie opowiedział na TikToku @cars7.eu. Podobnie jak wielu innych turystów i on chciał odpocząć nieco od polskiej zimy. Urlop spędzał w hotelu pod popularną wśród polskich turystów Hurghadą.

Pewnego dnia on, a także czworo jego znajomych postanowili pojechać na samodzielne zwiedzanie Hurghady. Żeby przejechać ok. 30 km, postanowili zamówić Ubera. I tu zaczął się ich problem.

Ze względu na dużą liczbę podróżnych postanowili wziąć dwa auta. Jeden kierowca zaakceptował przejazd i przyjechał na miejsce. Drugi natomiast zażądał dodatkowej opłaty w wysokości 15 euro. – Muszę zapłacić, bo Uber nie podnosi cen i oni mają swoje ceny – wyjaśnił Polak parafrazując słowa Egipcjanina.

Norbert płacić nie zamierzał, więc kurs do skutku nie doszedł. Ostatecznie ekipa pojechała na miejsce jednym samochodem za dodatkową opłatą w wysokości 10 euro. – Także tamten pan dostał od nas 300 funtów egipskich. Zawiózł nas w piątkę, nie miał z tym problemu i dostał 10 euro – wyjaśnił Polak. W drugą stronę jednak na takich samych warunkach przewieść ich już nie chciał.

– Trzeba uważać, bo tu na każdym kroku próbują was przekręcić – podsumował całe zdarzenie.

All inclusive w Egipcie bez nachalnych naciągaczy? To naprawdę możliwe

Problem naciągaczy w Egipcie jest wszystkim bardzo dobrze znany. Procederu są świadome także tamtejsze władze, które po latach chcą podjąć próbę zmiany sytuacji. Jak pisaliśmy w naTemat, powstał projekt nowego prawa, zgodnie z którym nachalne naciąganie turystów byłoby karane grzywną w wysokości od 800 do nawet 4 tys. zł.

Gdyby przepisy weszły w życie, a lokalni sprzedawcy i dostawcy usług się do tego zastosowali, Egipt z pewnością poprawiłby swój wizerunek w oczach klientów. Na tym w obliczu trwającego tam kryzysu ekonomicznego powinno im bardzo zależeć. Zwłaszcza że władze liczą, iż nowe kurorty nad Morzem Śródziemnym, a także Wielkie Muzeum Egipskie przyciągnął znacznie więcej podróżnych.