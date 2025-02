Prezydent USA opublikował wpis na platformie Truth Social, w którym pogratulował zwycięzcom i nawiązał do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych .

"Wygląda na to, że Partia Konserwatywna w Niemczech wygrała bardzo ważne i długo oczekiwane wybory. Podobnie jak w USA , obywatele Niemiec zmęczyli się brakiem zdrowego rozsądku w polityce, zwłaszcza w kwestiach energetyki i imigracji, który dominował przez tak wiele lat" – napisał Donald Trump .

Dodał również, że to "wspaniały dzień dla Niemiec oraz dla Stanów Zjednoczonych Ameryki pod przywództwem dżentelmena o imieniu Donald J. Trump". Na zakończenie złożył gratulacje i zapowiedział, że "przed nami jeszcze wiele zwycięstw".

Wybory do Bundestagu

CDU/CSU (Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union) – 29 proc. AfD (Alternative für Deutschland) – 19,5 proc. SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) – 16 proc. Die Grünen (Zieloni) – 13,5 proc. Die Linke (Lewica) – 8,5 proc. FDP (liberalna Freie Demokratische Partei) – 4,9 proc. BSW (Bürger für Soziale Wohlfahrt, powstały w 2024 roku populistyczno-lewicowy sojusz Sahry Wagenknecht) – 4,7 proc.

W wyborach do Bundestagu wzięło udział 84 proc. uprawnionych do głosowania. Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, CDU/CSU zdobędzie 211 mandatów, co oznacza wzrost o 14 miejsc w porównaniu z wyborami z 2021 roku. Duży wzrost odnotuje również AfD, która zyskałaby 145 mandatów – o 62 więcej niż poprzednio.