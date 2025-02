Pogoda postanowiła spłatać nam nieprzyjemnego psikusa. Owszem, zrobiło się cieplej, ale jednocześnie aury za oknem nie sposób nazwać przyjazną. Mamy dość dziwną sytuację: ciśnienie jest wciąż wysokie, ale pogoda typowo niżowa. Zrobiło się wilgotno i pochmurno. A to niestety idealne warunki do powstawania mgieł. Jeśli dodamy do tego spodziewane w nocy przymrozki, wyjdzie nam dość groźna mieszanka.