Poseł KO kazał salutować policjantowi, teraz wyjaśnia. "Nawet milicja tak się nie zachowywała"

Jarosław Urbaniak w rozmowie z Radiem Poznań odniósł się do nagrania opublikowanego przez telewizję wPolsce24. Widać na nim posła KO, mówiącego do policjanta "To czapka i salutować do posła". – Policjanci nie są od tego, by demonstrować swoje poglądy polityczne – wyjaśnił potem polityk w rozmowie z dziennikarzami.