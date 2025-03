Prebiotyczny jogurt do ciała o zapachu arbuza – soczysta eksplozja nawilżenia

Prebiotyczny jogurt do ciała o zniewalającym zapachu soczystego arbuza otula ciało ochronną warstwą, intensywnie nawilżając i wygładzając skórę. Dzięki prebiotykowi BIOLIN\P balsam wspiera naturalną regenerację i dba o mikrobiom, przywracając zdrowy, promienny wygląd. Pokochasz go nie tylko za dogłębne nawilżenie, wygładzenie i wzmocnienie bariery ochronnej, ale również za lekką i szybko wchłaniającą się formułę.

Orientalny jogurt do ciała o zapachu marakui – egzotyczna pielęgnacja w najlepszym wydaniu

Jogurt do ciała o energetyzującym zapachu soczystej marakui intensywnie nawilża, wygładza i ujędrnia oraz opóźnia procesy starzenia dzięki masłu Shea, kwasowi hialuronowemu i witaminie C. Zawarty w nim kompleks prebiotyczny BIOLIN\P wspomaga regenerację skóry, sprawiając, że staje się jedwabiście miękka i promienna. To idealny produkt do codziennej pielęgnacji.