Michalik: Stany Zjednoczone dołączyły właśnie do Imperium Zła

Jedną z najważniejszych cech wybitnych polityków, strategów i po prostu ludzi jest elastyczność. To zresztą uniwersalna prawda, o której pisał już Darwin w swojej pracy: elastyczność umożliwia przetrwanie. To, co było prawdziwe wczoraj, nie musi być prawdziwe dziś. I żeby przeżyć w świecie pełnym zmian i wyzwań, trzeba umieć to zauważyć i dostosować do tego swoje postępowanie. Ci, którzy tego nie zrobią, zginą.