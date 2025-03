Fot. Kadr z "The Wire"

"Jeśli miałbym wskazać najlepszy serial kryminalny wszech czasów, to "The Wire" ("Prawo ulicy") byłby mocnym kandydatem na pierwsze miejsce. To mistrzowska analiza społeczeństwa, policji i przestępczości w Baltimore, z genialnymi postaciami i realizmem, jakiego mało w telewizji" – odpowiedział ChatGPT.