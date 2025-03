Oto plan Macrona na pokój w Ukrainie. Tak ma wyglądać "częściowe zawieszenie broni"

"Wiem o wszystkim" – tak o francusko-brytyjskim planie pokojowym mówi Wołodymyr Zełenski. Czy go akceptuje? To inna sprawa. Ale sam plan, którego założenia ujawnił Emmanuel Macron, zakłada ostrożne wygaszanie walk. No i oczywiście musi go zaakceptować Putin.