Prezydent Stanów Zjednoczonych za pomocą mediów społecznościowych w ostrych słowach zwrócił się do Hamasu i mieszkańców Strefy Gazy . "Piękna przyszłość was czeka, ale nie, jeśli będziecie przetrzymywać zakładników. Jeśli to zrobicie, jesteście martwi! Podejmiecie dobrą decyzję" – napisał Trump na Truth Social.

Donald Trump ostrzegł również bezpośrednio do przywódców Hamasu: "To ostatnie ostrzeżenie dla was! Przywódcy, teraz jest czas, aby opuścić Strefę Gazy, póki jeszcze macie szansę". Podkreślił, że konsekwencje niespełnienia jego warunków będą katastrofalne: "Zapłata za to będzie niczym piekło".