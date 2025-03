Podatek od ogrzewania. Kiedy wejdzie w życie? Fot. Piotr Kamionka / Reporter

W Polsce i całej Unii Europejskiej w najbliższych latach planowane są istotne zmiany w zakresie opłat związanych z ogrzewaniem domów i budynków. Jednym z najważniejszych tematów, który zyskuje coraz większe zainteresowanie, jest nowy podatek od ogrzewania.

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co wpisuje się w dążenie do neutralności węglowej, zgodnie z celami Unii Europejskiej. Zmiana ta ma jednak istotne konsekwencje finansowe, które mogą dotknąć miliony gospodarstw domowych.

W 2027 roku, w ramach realizacji polityki klimatycznej, wprowadzony zostanie podatek od emisji CO₂ związanej z wykorzystaniem paliw kopalnych do ogrzewania budynków.

Przypomnijmy, że od 2027 roku w nowych budynkach nie będzie można instalować pieców gazowych, ani tych zasilanych węglem, ani olejem opałowym. Podatek będzie częścią szerszego mechanizmu, który wprowadza system handlu emisjami (ETS – Emissions Trading System), mającego na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie.

Podatek ten dotknie przede wszystkim osoby, które ogrzewają swoje domy

gazem, węglem lub olejem opałowym.

Ogrzewanie tymi paliwami w przyszłości stanie się droższe, co sprawi, że właściciele domów będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami utrzymania ciepła w swoich domach.

Kiedy wprowadzenie podatku od ogrzewania?

Wprowadzenie podatku zaplanowane jest na rok 2027. Choć zapowiedziano go już teraz, dokładny czas obowiązywania i szczegóły dotyczące wdrożenia systemu mogą jeszcze ulec zmianie, w zależności od dalszych decyzji politycznych i administracyjnych.

Zgodnie z wstępnymi założeniami, w momencie wejścia w życie tych przepisów osoby ogrzewające swoje domy gazem, węglem czy olejem opałowym będą musiały zacząć płacić podatek związany z emisją dwutlenku węgla. Przewiduje się, że obowiązkowe opłaty zaczną obciążać ich portfele, co sprawi, że ogrzewanie gazowe czy węglowe stanie się znacznie droższe.

Jakie źródła ogrzewania zostaną objęte nowym podatkiem?

Nowy podatek ma objąć przede wszystkim paliwa kopalne, które są wykorzystywane do ogrzewania budynków. Dotyczy to:

Węgla: Węgiel jest jednym z najczęściej używanych paliw w Polsce, zwłaszcza w starszych budynkach. Jako paliwo stałe, węgiel jest źródłem sporej emisji dwutlenku węgla, co czyni go przedmiotem nowych regulacji. W przyszłości osoby ogrzewające domy węglem będą musiały liczyć się z koniecznością opłacenia podatku od emisji CO₂, co podniesie koszty eksploatacji. Gazu ziemnego: Gospodarstwa domowe korzystające z gazu ziemnego, który jest jednym z popularniejszych źródeł ciepła w Polsce, również będą objęte nowymi opłatami. Gaz, choć mniej emisyjny od węgla, nadal wytwarza emisje CO₂, co sprawia, że również ten surowiec stanie się obciążony dodatkowymi kosztami. Olej opałowy: Olej opałowy to paliwo, które jest wykorzystywane głównie w obiektach, które nie mają dostępu do sieci gazowej. W podobny sposób jak w przypadku węgla czy gazu, także olej opałowy będzie podlegał opłatom związanym z emisją dwutlenku węgla.

Nowy podatek od emisji CO 2 , który według założeń ma objąć przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domoowe, ma (to wstępne założenia) wynosić 45 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla (CO 2 ) .

Warto jednak zaznaczyć, że biomasa (np. drewno i pellet) pozostaje zwykle wolna od tych opłat, co jest jedną z niewielu ulg w nowych regulacjach. Biomasę uważa się za neutralną pod względem emisji CO₂, ponieważ w czasie jej spalania emitowany dwutlenek węgla jest równoważony przez procesy roślinne, które pochłaniają ten gaz z atmosfery.

Dlaczego wprowadzane są zmiany i podatek od ogrzewania?

Powód wprowadzenia nowego podatku jest jednoznaczny – jest nim redukcja emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, a zmniejszenie emisji CO₂ jest kluczowym elementem tego procesu.

Ogrzewanie budynków stanowi istotną część całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Europie, dlatego zmiany w tym obszarze mają kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi.

Podatek ma na celu nie tylko wprowadzenie dodatkowych opłat za emisje, ale także zniechęcenie do stosowania paliw kopalnych i zachęcenie do przejścia na ekologiczne alternatywy, takie jak pompy ciepła, biomasę, czy inne źródła odnawialne.

Jakie będą konsekwencje podatku od ogrzewania dla gospodarstw domowych?

Wprowadzenie podatku z pewnością wpłynie na finanse wielu gospodarstw domowych. Jak podkreślają eksperci, wyższe koszty ogrzewania mogą sprawić, że osoby korzystające z gazu, węgla i oleju opałowego będą musiały ponosić dodatkowe wydatki, które mogą znacząco podnieść koszt utrzymania domu.

Szacuje się, że w przyszłości rachunki za ogrzewanie mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent, szczególnie dla osób, które korzystają z paliw kopalnych.