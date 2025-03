Wycieczka w Tatry coraz droższa. Turyści zostawią więcej dutków w parku

Od 1 marca w życie weszła kolejna podwyżka cen biletów. Złośliwi mogliby zauważyć, że to już taka wiosenna tradycja. Na szczęście zmiana nie jest bardzo bolesna. Za jeden dzień wędrówek trzeba teraz zapłacić 11 zł, czyli o 1 zł więcej niż przed rokiem. Z 50 do 55 zł wzrosła cena biletu tygodniowego. Wzrosła także cena biletu grupowego. Przed rokiem można było go kupić za 90 zł, teraz trzeba przygotować 99 zł.

Jeżeli TPN powtórzy sukces z poprzedniego roku i znów obsłuży ok. 6 mln turystów, wpływ z biletów będzie okazałym zastrzykiem gotówki. Warto jednak pamiętać, że utrzymanie wysokiego standardu na trasach nie należy do tanich. Stąd pieniądze pochodzące z biletów są przeznaczane na naprawy i utrzymanie szlaków, czy obsługę toalet. Dodatkowo 15 proc. wpływu z biletów przeznaczane jest na działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rewolucja w Tatrach. Bez koni nad Morskim Okiem i z nowymi toaletami

W najbliższych tygodniach i miesiącach w Tatrach zmieni się znacznie więcej niż tylko cena biletu wstępu. Najważniejszą nowością będzie brak zaprzęgów konnych na trasie do Morskiego Oka od 2026 roku. Zamiast do Włosienicy, będą one zabierały turystów jedynie do Wodogrzmotów Mickiewicza, a dalej będzie można pojechać elektrycznym busem.