Berlin z wieloma nowościami na 2025 rok. Chcą przyciągać więcej Polaków

Stolica Niemiec jest miastem kontrastów, artystów, kultury, kuchni i architektury. Jak się okazuje, Polacy bardzo lubią wyjeżdżać tam na krótsze lub dłuższe wyjazdy. W 2024 roku pojechało tam aż 288 348 gości z Polski, którzy spędzili tam 633 489 nocy. To dało nam piąte miejsce na liście najliczniejszych nacji i sprawiło, że Berlin chce przyciągać nas jeszcze bardziej.

Jeżeli szukacie więc pomysłu na wiosenny weekendowy wypad, to właśnie stolica Niemiec może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Możecie połączyć tam zwiedzanie z aktywnym wypoczynkiem. Jak? Między muzeami i galeriami sztuki warto przemieszczać się rowerami. Miasto jest pełne ścieżek rowerowych, a w kolejnych tygodniach będą otwierane także nowe trasy tematyczne.

Najważniejszym powodem, dla którego warto odwiedzić w tym roku Berlin, jest 200. rocznica powstania słynnej Wyspy Muzeów. To jeden z największych kompleksów muzealnych na świecie wpisany na listę UNESCO.

Współcześnie znajduje się tam pięć obiektów, z czego najsłynniejszym jest Pergamon Muzeum. To jednak zostało zamknięte, a ponowne otwarcie zaplanowano dopiero na 2037 rok. Podczas zamknięcia odbędzie się tam generalny remont.

Jednak ze względu na okrągłą rocznicę powstania, Wyspa Muzeów będzie w tym roku tętniła życiem. W planach są potańcówki i występy, dlatego na pewno warto wpisać ją na listę miejsc do zobaczenia.

Urodziny East Side Gallery i zmiana na słynnej wieży telewizyjnej

Przed rokiem Berlin świętował 35-lecie upadku muru berlińskiego. W 2025 roku swoje 35-urodziny będzie obchodziła natomiast słynna East Side Gallery, czyli wystawa murali stworzonych na pozostałym fragmencie muru berlińskiego. Długa na 1316 metrów galeria to świetne miejsce do spacerów.

Wielkie zmiany czekają także wieżę telewizyjną, która jest wizytówką miasta. Na jej szczycie lada moment zostanie ponownie otwarta obrotowa restauracja. To jednak nie koniec, ponieważ jej szefem zostanie słynny berliński kucharz Tim Raue. Obiad 207 metrów nad ziemią będzie można zjeść już w Wielkanoc .

Atrakcji będzie znacznie więcej. 50. rocznicę utworzenia świętuje bowiem Galeria Berlińska, 25. urodziny obchodzi znany Dom Fotografii (C/O Berlin), a w planach jest też otwarcie pałacu rozkoszy na Wyspie Pawiej (Pfaueninsel).

Dodatkowym powodem, żeby odwiedzić w najbliższym czasie Berlin, jest też promocja FlixBusa. Jeżeli zarezerwujecie bilet z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem do 5 kwietnia, wówczas za przejazd w jedną stronę zapłacicie tylko 69,99 zł. Podróż w dwie strony to zatem wydatek na poziomie ok. 140 zł. Warto więc z tego skorzystać i odkryć nowe zakamarki stolicy Niemiec.