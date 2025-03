Z raportu wynika, że Bundeswehra nie zbliżyła się jeszcze do swojego celu, jakim jest zwiększenie liczby żołnierzy do ponad 200 tys. do 2031 roku. Na koniec 2024 roku w niemieckiej armii służyło nieco ponad 181 tys. żołnierzy, co oznacza, że liczba personelu była nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku. Jednocześnie żołnierze są coraz starsi. Średnia wieku wzrosła z 32,4 lat na koniec 2019 roku do 34 lat pod koniec ub. roku.