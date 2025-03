– 12 marca 1999 roku Polska stała się częścią NATO . Dzisiaj świętujemy 26. rocznicę tego wydarzenia. A dokładnie rok temu, w Waszyngtonie, jako pierwszy spośród liderów państw NATO, przedstawiłem propozycję, aby wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zwiększyły swoje wydatki na obronność do poziomu co najmniej 3 procent PKB. Przedstawiłem ją również na forum państw NATO – powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu, które w całości jest po angielsku.

Rocznica przystąpienia Polski do NATO

Jak wskazał, wówczas pojawiało się wiele głosów, że część państw nie jest gotowa na takie rozwiązanie. – Dziś widzimy wyraźnie, że to absolutna konieczność. W Europie i całym Sojuszu toczy się poważna dyskusja na temat szybkiego podniesienia nakładów na obronność. To właściwy kierunek. Musimy więcej wydawać, zwiększać nasz potencjał militarny i zdolności odstraszania. Dziś NATO musi działać odważnie i bezkompromisowo – uważa Duda.

Duda: Jesteśmy od 26 lat dumnym członkiem NATO

– Siła NATO leży w naszej jedności, determinacji i gotowości do działania. Dlatego apeluję do wszystkich członków Sojuszu o to, by dalej dbać o siłę relacji transatlantyckich. Sam robię to konsekwentnie przez cały okres mojej prezydentury – stwierdził Duda.