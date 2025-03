Utracone zaufanie

"Wydaje się, że ten impet wyparował. Lider CDU był zbyt niezdarny w ciągu ostatnich kilku dni, wydawał się zbyt pewny siebie, że Zielonych można kupić. Błędna kalkulacja ze strony chadecji. Zamiast tego, resztki zaufania do wiarygodności niedoszłego kanclerza zostały utracone" – pisze gazeta. Dodaje, że wzrosła niechęć do przyjmowania prezentów wyborczych CDU/CSU i SPD, takich jak przyjmowane w pośpiechu obniżki podatków od żywności i emerytury dla matek.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenia, że chadecja CDU/CSU wykonała naprawdę "wielki skok naprzód" w kierunku Zielonych, jak ujął to Friedrich Merz. „Nie tylko w kwestii obrony i infrastruktury , ale także wyraźnie w sprawie ochrony klimatu dyskusja może zostać ponownie otwarta. Porozumienie musi być możliwe, jeśli spojrzymy na wszystko z szerszej perspektywy. (…) To było również widoczne w czasie debaty w Bundestagu ” – ocenia dziennik.

Zaznacza, że złożoność negocjacji oraz drażliwe punkty nie powinny odbić się na Ustawie Zasadniczej. "Poprawki konstytucyjne z piekła rodem nie prowadzą do raju, ale do otwartych frontów i niepewności. (…) Z pewnością każdy ma prawo do przypomnienia obietnic wyborczych – które okazały się niczym więcej, jak właśnie obietnicami z uchyloną furtką" – pisze "FAZ".

Gospodarczy dziennik "Handelsblatt" pisze: "O tym, na ile lider CDU nadaje sie na kanclerza, przekonamy się dopiero pod koniec jego rządów. W każdym razie jest on uszyty z materiału na kanclerza, jeśli chodzi o jego twardość. Żaden lider CDU nie musiał pokonać tylu przeszkód, zanim osiągnął swój cel: trzy próby objęcia przewodnictwa w partii, przebiegła i zadziwiająco bezszelestna walka o kandydaturę na kanclerza, zwycięstwo w wyborach, a następnie wynegocjowanie w ciągu tygodnia dokumentu sondażowego z SPD, a teraz trzy poprawki do Ustawy Zasadniczej, które tylko Zieloni mogą udaremnić. Czołowi przedstawiciele gospodarki na targach w Monachium powinni uważnie przeczytać dokument sondażowy koalicjantów, zanim przyłączą się do zwyczajowej krytyki polityków. Nie jest to wprawdzie program pod hasłem: ‚Whatever it takes', jak Merz obiecał gospodarce przed wyborami. Ale w rozmowach z SPD postawił na swoim" – ocenia gazeta.