Nowe zasady 800 plus. Kto nie dostanie pomocy? Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Do tej pory świadczenie 800 plus przysługiwało każdemu niepełnoletniemu dziecku w Polsce, bez względu na wielkość dochodów rodziców. Jednak już za niecałe dwa miesiące pojawi się dodatkowy warunek, od którego będzie zależała wypłata świadczenia.

Kto nie dostanie 800 plus? Nowe zasady od czerwca 2025

Od 1 czerwca 2025 roku wchodzą w życie istotne zmiany w programie 800 plus , które mogą pozbawić świadczenia kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek, aby dzieci obywateli Ukrainy uczęszczały do polskich szkół , co jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia.

Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Joanna Mucha, poinformowała, że od początku roku liczba dzieci pobierających zasiłek 800 plus zmniejszyła się o 20 tysięcy.

Aby zachować ciągłość wypłat, rodzice powinni złożyć wniosek o 800 plus do 30 kwietnia 2025 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Jednakże, od 1 czerwca 2025 roku, dla obywateli Ukrainy dodatkowym warunkiem będzie uczęszczanie dziecka do polskiej szkoły.

Wprowadzenie nowych zasad ma na celu zwiększenie integracji społecznej dzieci ukraińskich poprzez realizację obowiązku szkolnego w Polsce oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków publicznych. Szacuje się, że po wejściu w życie nowych przepisów liczba rodzin ukraińskich otrzymujących świadczenie może spaść o około 40 procent.