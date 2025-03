Baron odezwał się pierwszy raz po ogłoszeniu rozwodu

Aleksander Milwiw-Baron opublikował zdjęcie z synem, a w opisie wymienił, jakie lekcje dało mu tacierzyństwo: "1. Dbaj o swoją rodzinę – to najważniejsze co stworzysz w życiu. 2. Zawsze szanuj Mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między Wami niepokój. 3. Nigdy nie jest za późno by stać się lepszą wersją siebie. 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni. 5. Milczenie jest złotem".

Kubicka o rozwodzie z Baronem

"W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu" – napisała Kubicka. Przyznała, że "przez wiele miesięcy próbowali się (z Baronem – przyp. red.) dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem", ale niestety nie udało im się porozumieć. Młoda mama zasugerowała też, że "miesiącami walczyła, aby ojciec dziecka chciał spędzać z nim czas".