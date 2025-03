Zespół z Krakowa odegrał kluczową rolę w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania i technologii dla Volvo ES90. Skupiając się na trzech obszarach: Software & Electronics Platform (SWEP), Connectivity & Infotainment (CONX) oraz Safe Vehicle Automation (SVA), eksperci z Tech Hub w Krakowie opracowali m.in. platformę, na której zbudowany jest cały system Infotainment włączając w to diagnostykę oraz moduł aktualizacji oprogramowania.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w tak krótkim czasie inżynierowie polskiego Tech Hubu mogli wnieść znaczący wkład w rozwój naszych flagowych modeli. Model EX90 który zdobył szereg światowych nagród, oraz nasze najnowsze dziecko ES90 zawierają w sobie rozwiązania zaprojektowane i wdrożone w Krakowie. – wyjaśnia Przemek Berendt, Head of Tech Hub Poland

Ale to nie koniec – dzięki funkcji central computer sleep, która zwiększa efektywność energetyczną, zasięg ES90 wyszedł poza dotychczasowe maksima. Najnowszy elektryczny sedan Volvo daje możliwość przejechania nawet 700 km w cyklu WLTP.

Zespół z Krakowa miał także ogromny wkład w rozwój systemu bezpieczeństwa, opracowując m.in. system poduszek powietrznych (SRS) i moduł ratunkowy eCall. Pierwszy z nich to układ bezpieczeństwa w pojazdach, który wspomaga pasy bezpieczeństwa, redukując obrażenia podczas kolizji. ECall zaś to system automatycznego powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych, który działa w pojazdach na terenie UE, aktywując się automatycznie lub ręcznie (przycisk SOS) i przekazując dane o lokalizacji oraz zdarzeniu. A to tylko część ich osiągnięć!