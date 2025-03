Ryanair z trzema nowymi trasami z Wrocławia i promocją na loty Fot. IMAGO/Daniel Scharinger/Imago Stock and People/East News

Objazd przedstawicieli Ryanaira po Polsce trwa. Ledwie w środę pisaliśmy o oficjalnych doniesieniach po ich wizycie w Poznaniu. Teraz przyszedł czas na Wrocław. Data zwołania konferencji nie była przypadkowa. Przewoźnik właśnie tam zaczął swoją drogę do bycia największą linią lotniczą w Polsce.

Ryanair potwierdza 3 nowe trasy z Wrocławia. Ta do Chorwacji jest najciekawsza

W środę 27 marca Ryanair zapowiedział swój rekordowy rozkład lotów z Wrocławia. Ten wejdzie w życie już w poniedziałek 31 marca. W jego ramach z Dolnego Śląska będzie można polecieć aż w 3 nowe miejsca, a każda opcja jest naprawdę ciekawa.

Już w niedzielę 30 marca odleci pierwszy samolot, który zabierze pasażerów do Lamezii Terme we włoskiej Kalabrii. To idealna okazja do tego, żeby odkryć o wiele spokojniejsze i bardziej rodzinne oblicze Włoch. Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele, więc to idealna opcja na city break.

Drugą nowością w ofercie Ryanaira także będą Włochy. Przewoźnik zabierze podróżnych do Pescary, największego miasta w regionie Abruzji w środkowo-wschodnich Włoszech. Jednak na debiut tej trasy będziemy musieli zaczekać aż do 1 czerwca. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele. To także ciekawa opcja na weekendowy wypad, zwłaszcza że zainteresowanie wakacjami we Włoszech zaczyna rosnąć.

Trzecia nowość może okazać się niespodziewanym hitem. W ofercie wrocławskiego lotniska 2 czerwca pojawi się nowa trasa Ryanaira do Chorwacji. Będzie to prawdziwy unikat, bo przewoźnik zabierze turystów do Rijeki. Jest to mniej znana część tego kraju, ale nie mniej wyjątkowa. Sama Rijeka to duże miasto portowe z ciekawą architekturą i zamkiem dumnie górującym nad miastem. Jednak ostatecznie warto stamtąd pojechać do pobliskiego uzdrowiska – Opatii.

To właśnie tam leczył się m.in. Henryk Sienkiewicz. Miasteczko jest przepiękne, a największą jego atrakcją jest ciągnąca się kilometrami promenada, z której będziecie mogli przyglądać się krystalicznie czystej wodzie Adriatyku.

20 lat Ryanaira w Polsce. Z tej okazji ruszyła promocja na loty

Uruchomienie nowych tras z Wrocławia będzie możliwe dzięki zbazowaniu tam szóstego samolotu. Nie będzie to byle jaka maszyna, bo Ryanair zostawi tam swój najnowszy nabytek, czyli Boeinga 737 "Gamechanger".

27 marca to dla Ryanaira wyjątkowa data. Dokładnie tego dnia w 2005 roku z Wrocławia wystartował pierwszy samolot w ich barwach, zabierając podróżnych do Londynu. Był to także pierwszy lot Ryanaira z Polski. w ciągu tych 20 lat zmieniło się wiele. Nas coraz bardziej interesują kierunki wakacyjne, a nie emigracyjne. Natomiast Ryanair jest największym przewoźnikiem w Polsce i Europie.