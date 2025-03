Zmiany w wypłacaniu 800 plus. "To nie będzie bezduszny projekt" Fot. Bartłomiej Magierowski / East News

– Rozpoczynamy procedurę rządową, a w kwietniu będzie okazja do zapoznania się ze szczegółami po opublikowaniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji – mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak w czwartek w Krakowie, pytany o prace nad zmianami w 800 plus.

Będą zmiany w wypłacaniu 800 plus. "To nie będzie bezduszny projekt"

Jak dodał, co cytuje TVN24 Biznes, projekt jest gotowy. – Został opracowany w MSWiA we współpracy z ZUS – padło. – To nie będzie bezduszny projekt, natomiast będzie to projekt, który będzie realizował tę zasadę, że powinno się wypłacać 800 plus tym osobom, które wnoszą pewien wkład do formalnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie – zadeklarował.

W połowie stycznia o konieczności zmian w tym programie społecznym mówił kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski (KO).

– Jeżeli chodzi o takie świadczenia jak 800 plus dla Ukraińców, one powinny się im należeć, jeżeli będą u nas (w Polsce-red.) pracować, mieszkać i jeżeli będą płacić podatki. Apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, aby tego typu postulat mógł być uwzględniony – zaproponował.

Na jakiej zasadzie Ukraińcy w Polsce dostają świadczenie 800 plus? Jak wyjaśnia na swojej stronie ZUS, może je otrzymać osoba, która jest:

obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce, obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

