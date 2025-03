Trump zapowiedział cła dla Kanady. Odpowiedź premiera mu się nie spodoba

Karolina Kurek

D onald Trump ogłosił, że od 2 kwietnia na wszystkie samochody i lekkie ciężarówki importowane do USA zostaną nałożone 25-procentowe cła. To dziesięciokrotna podwyżka w porównaniu do dotychczasowych stawek. Premier Kanady, Mark Carney, zapowiedział odwet, ale nie ujawnił szczegółów planowanych działań.