W tym roku wiosna zdecydowanie maluje się w odcieniu mocha! Aktualny król kolorów to elegancki, ciepły odcień brązu z subtelną domieszką beżu i kawowego tonu. Doskonale sprawdzi się w wersji solo, jako total look, lub w połączeniu z innymi kolorami, np. pastelami. Jak go nosić i z czym zestawiać? Polecamy pomysły na stylizacje z efektem wow! w najmodniejszym odcieniu tego sezonu.

Kolor mocha to doskonały wybór ze względu na swój uniwersalny i ponadczasowy charakter. Ten ciepły, subtelny odcień brązu harmonijnie komponuje się zarówno z neutralnymi, jak i bardziej wyrazistymi barwami, co pozwala na tworzenie zarówno eleganckich, jak i casualowych zestawów. Wybraliśmy najciekawsze marki dostępne na platformie zakupowej SHEIN, oferujące oryginalne stylizacje w kolorze mocha, i stworzyliśmy z nich idealne połączenia na dobry początek wiosny.

MUSERA w duecie albo solo

Pudełkowa marynarka w odcieniu mocha od marki MUSERA to element garderoby, od którego najlepiej rozpocząć mocha rewolucję w każdej kobiecej szafie. Geometryczny, lekko oversize’owy krój nada stylizacji wytworności, a ciepły odcień kawowego beżu sprawi, że będzie naprawdę uniwersalna. Świetnie sprawdzi się w wersji casualowej, biznesowej czy nawet tej zmysłowej i ultrakobiecej – wszystko zależy od dodatków! Jeśli decydujesz się założyć ją w duecie ze spodniami, to warto w tym wypadku sięgnąć po dżins! Odcień mocha świetnie współgra z tym materiałem. Dżinsy z szerokimi nogawkami, do tego delikatne sandałki na obcasie z motywem zwierzęcym – i jesteś gotowa na podbój miasta! A co najlepsze: z pudełkowej marynarki możesz też stworzyć minisukienkę. Wystarczy zadbać o odpowiednie uzupełnienie stylizacji poprzez wysokie kozaki ze zwierzęcym printem i brązową kopertówkę z SHEIN MOTF, aby uzyskać efekt z pazurem. Skusisz się?

Missguided w stylu western

Kolor mocha kojarzy się z ciepłym wiatrem we włosach i delikatnymi promieniami pomarańczowego zachodzącego słońca. To kwintesencja klasycznego westernu, a jego idealnym odzwierciedleniem w stylizacjach jest zamsz, który właśnie wraca do łask. Ten w kolorze mocha to absolutny must have tego sezonu. Taka stylizacja z pewnością obroni się sama. Postaw na monochromatyczny zestaw składający się z oversize’owej koszuli i spodni z szerokimi nogawkami lub ołówkowej spódnicy od marki Missguided, której produkty dostępne są teraz na platformie SHEIN. Całość możesz urozmaicić subtelnymi dodatkami, np. eleganckimi japonkami na niskim obcasie w kolorze nude i okularami przeciwsłonecznymi w stylu vintage. To prosty total look, który łączy oryginalny charakter tkaniny z ciepłym, subtelnym odcieniem brązu oraz modnymi akcesoriami. Stylizacja typu western mocha jest elegancka, a zarazem nonszalancka. Idealnie sprawdzi się na co dzień oraz w ciepły wiosenny wieczór podczas spotkania ze znajomymi.

Anewsta, czyli klasyka w kawowym odcieniu

Trencz i dwuwarstwowa spódnica w duecie z elegancką koszulą od marki Anewsta to kwintesencja wygodnej elegancji, idealnej na każdą okazję. Łączy ponadczasową klasykę z nowoczesnym podejściem do mody – sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji. Całość doskonale dopełni torba w rozmiarze XXL – stylowa, praktyczna i niezwykle pojemna, pozwalająca zmieścić wszystko, czego potrzeba w ciągu dnia, bez rezygnowania z modnego stylu. Na wybiegach coraz częściej można dostrzec także japonki na obcasie – tym razem w bardziej eleganckiej odsłonie. Wersje na subtelnym kitten heel lub geometrycznym obcasie, szczególnie w odcieniu mocha, stają się nowym symbolem szyku. To dodatek, który nada letnim stylizacjom lekkości, a jednocześnie wprowadzi nutę nowoczesnej elegancji i podkreśli unikalny charakter całego zestawu. I voilà! Jesteś gotowa na każdą okazję.

