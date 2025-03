Oto co wiemy o zatopionym pojeździe Amerykanów. Los załogi ciągle nieznany

Akcja ratunkowa na litewskim poligonie w Pabrade (Podbrodzie) ciągle trwa. Mnożą się też pytania o to, co w zasadzie się stało. Pojazd opancerzony nie mógł zatonąć natychmiast, załoga musiała mieć czas na ewakuację. Nie wiadomo, czy żołnierze wydostali się z pojazdu. Jeśli nie, ich los był tragiczny. Ale jeśli się ewakuowali, to gdzie są?