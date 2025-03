Nie tak wyobrażał sobie wakacje w Egipcie. O piramidach marzył od 30 lat

Być w Egipcie i nie zobaczyć piramid to trochę jak pojechać do Rzymu i ominąć Koloseum, albo przeoczyć wieżę Eiffla w Paryżu . Po prostu nie wypada ich nie odwiedzić. Dodatkowo kompleks w Gizie został uznany za jeden z siedmiu cudów świata, co jeszcze bardziej przyciąga tam turystów.

Phil podsumował to jasno. – Wielka Piramida jest jedną z najbardziej wyjątkowych i tajemniczych budowli na całej planecie, ale dla mnie wejście do środka to dosłownie piekło. Jesteś wpychany do gigantycznej bryły kamienia z masą innych frajerów, którzy po prostu próbują odhaczyć coś ze swojej listy rzeczy do zrobienia. Niezależnie od tego, czy piramidy zostały zbudowane przez kosmitów, mieszkańców Atlantydy, czy najprawdopodobniej starożytnych Egipcjan, chciałbym, żeby wrócili i posprzątali oraz uporządkowali to miejsce. Cały kompleks to absolutny koszmar – przekazał w nagraniu.