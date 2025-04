"Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza prawdziwie i prawdziwie wzajemne taryfy. Potrzebne są odpowiednie decyzje" – pisze w serwisie X premier Donald Tusk . To jego reakcja na decyzję prezydenta USA, który nałożył 20-proc. cła na produkty z Unii .

Dodajmy, że Polska bezpośrednio na nowych amerykańskich cłach nie straci wiele. Polski Instytut Ekonomiczny pochylił się nad danymi i wyliczył, że w najgorszym wypadku (scenariusz ostrej wojny handlowej między USA a UE połączonej z odwetem ze strony Unii) PKB Polski może zmaleć o 0,43 proc. Bez działań odwetowych UE byłoby to nieco mniej – 0,38 proc. W najlepszym przypadku stracimy stosunkowo niewiele: od 0,11 do 0,15 proc. PKB. Maksymalne spadki eksportu w wielu branżach nie powinny przekroczyć 4 procent.

Spadki mogą wynikać z zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek nakładania dodatkowych ceł przez obie strony i szerszego zakresu ograniczeń w handlu międzynarodowym. To przekłada się na wyższe koszty produkcji i mniejszą dostępność rynków zbytu oraz pogłębienie niepewności na rynkach, ograniczenie inwestycji i eksportu polskich firm uczestniczących w globalnych łańcuchach dostaw zarówno dla UE, jak i USA.

UE szykuje ciętą ripostę dla Trumpa

UE "przygotowuje się do dalszych środków zaradczych" w celu ochrony swoich interesów, powiedziała Ursula von der Leyen, wzywając USA do "przejścia od konfrontacji do negocjacji".