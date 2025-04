W nagraniu Możdżonek wspomina też sukcesy siatkarskiej kadry, podkreślając ich determinację. Tuż po jego słowach słychać fragmenty komentarza sportowego – emocjonalne wypowiedzi Tomasza Swędrowskiego i Piotra Dębowskiego, pochodzące z historycznych meczów siatkarskich. To właśnie wykorzystanie tych fragmentów doprowadziło do tego, że sprawą natychmiast zainteresowali się prawnicy i właściciel praw do materiałów, czyli telewizja Polsat.