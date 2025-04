Mąż Beaty Klimek został zatrzymany. Jest decyzja śledczych

Tymczasem od kilku miesięcy trwają intensywne poszukiwania Beaty Klimek, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach 7 października 2024 roku. Kobieta mieszkała wraz z dziećmi w domu swoich teściów i to właśnie z tego miejsca wyszła feralnego poranka. Tego dnia, jak co dzień, wstała wcześnie, aby odprowadzić dzieci na przystanek autobusowy.

Dzieci wsiadły do autobusu i pojechały do szkoły, a Beata miała wrócić do domu, by przygotować się do pracy. Niestety, do miejsca zatrudnienia już nie dotarła i od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z nikim z rodziny ani znajomych.