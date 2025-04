Zaczęło się pod koniec marca. Każdego dnia miałem po kilka połączeń z zagranicy. Najpierw była Wielka Brytania (kierunkowy +44), później pojawiła się Holandia (+31) i Hiszpania (+34). Telefony o różnych porach, wyczekujące do ostatniego sygnału (żadnego z nich nie odebrałem, bo wiedziałem, że to najpewniej pułapka).

Dziwne połączenia z zagranicy. O co z tym chodzi?

O próbach oszustw przez telefon mówi się od lat, ale w ostatnim czasie to prawdziwa plaga. – Takich połączeń z Wielkiej Brytanii była ostatnio cała masa, więc jeżeli ktoś dzwoni, a my nie mamy tam rodziny czy znajomych, w ogóle nie utrzymujemy z nikim kontaktu, ja bym tego nie odbierał, bo to na 99,9 proc. oszustwo – ostrzega w rozmowie z naTemat Krzysztof Kaliński, ekspert w temacie cyberbezpieczeństwa z Collegium Civitas.

– Zwykły abonent, który ma telefon i używa go na co dzień, nie jest w stanie zweryfikować, kto do niego dzwoni. Dopiero ,jak odbierze, będzie słyszał, czy to jest na przykład ciocia z Nowej Zelandii, albo ktoś inny. Takie możliwości mają operatorzy i oni mogą wdrażać, pewne protokoły, które pozwalają na śledzenie tego w czasie rzeczywistym i weryfikację połączeń. Idzie to jednak dosyć opornie – zauważa nasz rozmówca.