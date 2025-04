Rossmann – nawilżająca maseczka za 3 zł. Bomba witaminowa Fot. EastNews

Ten niepozorny produkt za grosze potrafi zdziałać cuda, jeśli wasza skóra krzyczy: "Pomocy, jestem odwodniona!" Albo po prostu wygląda na zmęczoną, szarą i ma dość ogrzewania, miejskiego powietrza i wszystkiego, co ją przesusza. A tu hop – 15 minut z tą płachtą na twarzy i mamy efekt jak po mini-spa.

W składzie mamy kwas hialuronowy, który zatrzymuje wodę w skórze, a do tego aloes, olej makadamia i masło cupuacu – cała ta ekipa nawilża, koi, wygładza i dba o barierę lipidową. Skóra po zdjęciu maseczki jest jedwabiście miękka, sprężysta i wygląda jak po dobrym śnie. A wszystko to za mniej niż trzy złote. No ja nie wiem, jak oni to robią, ale cieszę się, że robią.

A wiecie co jeszcze? Ta płachta jest z włókien roślinnych, więc nie tylko działa, ale też nie gryzie mojego sumienia. I co ważne – maska ma pH neutralne dla skóry, no i przeszła testy dermatologiczne. U mnie zero podrażnień, a mam cerę, która potrafi się obrazić na źle dobrane kosmetyki.

Rossmann wrzucił to cudo na promkę, więc jak tylko zobaczycie ją na półce – bierzcie na zapas. Sama wrzucam kilka do koszyka za każdym razem, gdy akurat jestem w drogerii.. To taki mój mały, tani rytuał luksusu. Bo kto powiedział, że dobra pielęgnacja musi kosztować majątek?