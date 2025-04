emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej renty socjalnej.

Kiedy wypłata 13. emerytury? ZUS zmienia termin

Jak przekazała, "zasadą jest, że wypłaty są realizowane w taki sposób, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do naszych klientów". "Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej, tak aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, trafiły do emeryta lub rencisty. Dotyczy to zarówno osób pobierających świadczenie na konto, jak i tych, które otrzymują je przekazem pocztowym" – czytamy dalej w uzasadnieniu rzeczniczki regionalnej ZUS.