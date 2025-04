On skazywał czołowych polityków PiS, w tym Kamińskiego i Wąsika. Mówi, jak został wrogiem nr 1

Były sędzia Wojciech Łączewski szczerze o Ziobrze, aferach, groźbach i powrocie do gry jako adwokat. W Rozmowie naTemat opowiada o kulisach głośnych spraw, w których skazywał czołowych polityków PiS, w tym Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mówi o tym, jak został wrogiem publicznym numer 1, dlaczego Ziobro ma go przepraszać i… dlaczego teraz będzie bronił w sądzie polityków, którzy kiedyś chcieli go zniszczyć.