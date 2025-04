Niedawno Tomasz Jakubiak trafił do szpitala w Atenach, by kontynuować leczenie onkologiczne. W jego płucach wykryto wodę. Z kraju kucharz został przetransportowany karetką do Grecji. – W ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. Nagrywam ten filmik, ponieważ muszę ruszyć z kolejną zbiórką, bo nie chcę zostać w Grecji, sami wiecie z jakiego powodu – mówił na nagraniu poprzedzającym wyjazd.