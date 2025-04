"Każde nowe nagranie zespołu tej marki co Dżem to wydarzenie. A cóż dopiero pierwsze od piętnastu lat. A cóż dopiero stanowiące studyjny debiut nowego wokalisty. A cóż dopiero kiedy tym wokalistą jest Riedel, Sebastian Riedel… Wszystko razem zawiera się w premierze piosenki ' Dusza '" – czytamy w opisie kawałka, który został opublikowany 15 kwietnia na platformie YouTube .

Szczegóły nowej piosenki Dżemu

Jak wspomnieli członkowie Dżemu "Dusza" jest pierwszą piosenką od 15 lat (ostatnio wydano "Muzę" w 2010 roku), a do tego debiutem Sebastiana Riedla w roli wokalisty zespołu. To kompozycja power-balladowa , do której muzykę skomponował Jerzy Styczyński, a filozoficzny tekst dodał Mirosław Bochenek, piszący dla grupy od czasów "Autsajdera".

Przypomnijmy, że Dżem rozpoczął swoją działalność w 1973 roku. Jednak debiutancka płyta wyszła wiele lat później. Od początku istnienia do lat 90. w zespole śpiewał Ryszard Riedel. Choć artysta zmarł w 1994 roku, to jego głos nadal jest uznawany za jeden z najlepszych. Do największych przebojów formacji zalicza się: "Wehikuł czasu"; "Jak malowany ptak"; "Sen o Victorii"; "Do kołysi"; "Whisky"; "Mała Aleja Róż" oraz wspomniany już "Autsajder".